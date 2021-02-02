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В России разрешат обмен и замену банкнот без паспорта 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 4 часа назад
В России разрешат обмен и замену банкнот без паспорта
Фото: РИА Новости
Россияне вскоре смогут обменять или заменить банкноты на сумму до 40 тысяч рублей без паспорта. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Изменения могут быть внесены в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает ТАСС.
Предполагается, что физическому лицу, представителю клиента, выгодоприобретателю и бенефициарному владельцу не придется проходить процесс идентификации при замене поврежденных банкнот на сумму до 40 тыс. рублей.
При этом, если сумма обмена купюр будет составлять от 40 до 100 тыс. рублей, клиенту банка придется пройти упрощенную идентификацию.
Как отмечает Аксаков, нововведение позволит упростить процедуру взаимодействия граждан с кредитными организациями.
Аксаков также добавил, что во многих странах мира наблюдается тенденция по увеличению доли безналичных расчетов. Постепенно происходит отказ от наличных денег, что влечет за собой снижение расходов финансовых организаций на инкассирование и учет.
Напомним, правительство России внесло в Государственную думу законопроект, разрешающий использовать для идентификации граждан данные водительского удостоверения.
Водительские права можно будет использовать для идентификации личности при финансовых операциях и для подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации клиентов.
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Комментарии
Личный счет , Анатолий Аксаков , Госдума , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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