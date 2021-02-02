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Россияне забрали с депозитов 1,7 трлн рублей 

Вероника Полынина 3 часа назад
Россияне забрали с депозитов 1,7 трлн рублей
Фото: РИА Новости
В 2020 году россияне забрали с депозитов 1,7 трлн рублей и инвестировали эти деньги в акции, облигации и другие высокодоходные инструменты, пишут «Известия».
По данным ЦБ, за 2020 год с депозитов сняли 1,68 трлн рублей. Портфель вкладов в Почта Банке в 2020 году сократился на 34%, а сберегательных счетов вырос на 50%. Число вкладчиков банка «Санкт-Петербург» снизилось на 9%, а объем их вкладов сократился на 2%.
В банках «Дом.рф», МКБ, УБРиР и Райффайзенбанк заявили о снижении доли пролонгаций по срочным вкладам на 10-15%.
Помимо нарастающего спроса на ценные бумаги, золото, ПИФы и другие инструменты, в банках фиксируют рост средств на эскроу-счетах для приобретения недвижимости. Эту тенденцию отметили в «Сбере» и «Дом.рф».
Эксперты ожидают, что рост спроса на альтернативные инструменты и комбинированные с депозитами продукты продолжится в 2021 году. При этом привлекательность депозитов будет и дальше снижаться, а приток средств физических лиц на биржу усилится.
По итогам 2020-го приток средств граждан на фондовый рынок может превысить 1,3–1,4 трлн рублей, считает замдиректора группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Роман Рыбалкин. По его словам, популярность фондового рынка будет и дальше расти, однако это не окажет существенного влияния на рынок депозитов, поскольку для большинства граждан этот способ инвестирования остается самым доступным и привычным.
Ранее «Рамблер» писал об исследовании E-Trade Financial, согласно которому большинство инвесторов, на брокерском счету которых лежит 1 млн долларов и более, считают, что фондовый рынок находится в состоянии пузыря или близок к этому.
Видео дня. Цена серебра за тройскую унцию поднялась на 30 долларов
Комментарии 1
Личный счет , Роман Рыбалкин , Райффайзенбанк Австрия , Уральский банк реконструкции и развития , Банк "Санкт-Петербург" , Сбербанк России , газета "Известия"
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