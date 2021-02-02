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Эксперт назвал рискованными валютные инвестиции 

Вероника Полынина 2 часа назад
Эксперт назвал рискованными валютные инвестиции
Фото: РИА Новости
Эксперименты с валютными инвестициями в 2021 году могут принести лишь убытки, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Во второй половине 2020 года на ожиданиях начала глобальной вакцинации инвесторы стали активно выходить из защитных инструментов и переводить капиталы в другие валюты, в том числе в евро и его региональных конкурентов.
Инвесторы также рассчитывали, что экономика Европы пострадает от пандемии не так сильно, а восстановится быстрее, чем американская. В результате по итогам 2020 года шведская и датская кроны и швейцарский франк стали лидерами по росту курса к доллару из основных мировых валют.
Однако в 2021 году, как отмечает Дмитрий Бабин, эти валюты уже находятся в минусе к доллару, а в лидеры роста вышел китайский юань.
По мнению эксперта, в нынешнем году инвесторам вряд ли стоит экспериментировать с вложениями в валюту.
«Дело в том, что многие развитые и развивающиеся валюты переоценены к доллару в результате спекулятивных вложений, вызванных эйфорией второй половины прошлого года. Этот дисбаланс может привести по меньшей мере к серьезной нисходящей коррекции валют по отношению к доллару», — заявил он «Российской газете».
В случае дальнейшего ухудшения ситуации на мировых рынках будет возрастать спрос на защитные инструменты, одним из которых является доллар. Эксперты также ожидают, что ФРС США начнет постепенно сворачивать программу монетарного стимулирования и повышать базовую процентную ставку. Все это будет оказывать поддержку доллару и делает бессмысленными вложения в другие валюты.
Как сообщал «Рамблер», ранее экономист Михаил Делягин посоветовал россиянам хранить сбережения не в долларах, а в «валютах-оазисах» — к примеру, в швейцарском франке. Делягин отмечал, что специалисты могут рассматривать для вложений «всякие забавные вещи» наподобие норвежской кроны.
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Комментарии
Личный счет , Дмитрий Бабин , Михаил Делягин , ФРС , "Российская газета"
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