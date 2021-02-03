Россияне, у которых есть потребительские кредиты, в последнем квартале 2020 в среднем платили по ним 61% ежемесячного дохода. При этом ипотечники отдавали около 56% зарплаты.

Об этом рассказала в интервью РИА Новости глава департамента ЦБ Елизавета Данилова . Она также сообщила, что Банк России выступает за постепенное сворачивание ипотеки, поскольку в крупнейших регионах России льготная программа из меры социальной поддержки населения превратилась в способ инвестиций.

Данилова отметила, что в некоторых регионах России с наиболее сложной ситуацией на рынке жилья её можно оставить. Если же всё останется в нынешнем виде, то льготная программа может привести к избыточным рискам.

Ранее NEWS.ru писал, что объём рефинансирования ипотечных кредитов в 2020 году составил 234 тысячи и достиг рекордной суммы — примерно 600 млрд рублей.

В общей сложности россияне взяли в прошлом году 1,7 млн ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей, что стало абсолютным рекордом за всю историю ипотечного рынка в стране.