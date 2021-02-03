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Центробанк оценил долговую нагрузку россиян 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Центробанк оценил долговую нагрузку россиян
Фото: ТАСС
Россияне в четвертом квартале 2020 года в среднем направляли на платежи по кредитам более половины своего дохода. Об этом со ссылкой на директора департамента финансовой стабильности ЦБ России Елизавету Данилову пишет «Прайм».

«Средний уровень долговой нагрузки по необеспеченным кредитам составил 61%, по ипотеке — 56%", — уточнила она.

При этом, по словам директора департамента ЦБ России, россияне в прошлом году стали более ответственно подходить к ипотеке и с начала 2020 года долговая нагрузка по этому виду кредитования улучшилась на 4 процентных пункта.
Доля ипотечных кредитов, выданных закредитованным заемщикам, снизилась с 26% в первом квартале до 19% в третьем квартале. Однако в последние три месяца 2020 года она подросла до 22%, пояснила Елизавета Данилова.

«Это может быть связано с тем, что это более крупные кредиты и банки более консервативны при их предоставлении, кроме того, именно в этом сегменте банки в первую очередь совершенствуют расчет ПДН», — заявила представитель ЦБ.

Как сообщал «Рамблер», по данным АО «Дом.РФ» и Frank RG, в 2020 году в России выдали 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей. Количество выданных ипотек за год выросло на 35%, в денежном выражении — более чем на 50%.
При этом эксперты предупредили о риске «пузыря» на рынке ипотечного кредитования. По мнению специалистов, рост ипотечного рынка происходит на фоне снижения доходов населения, что может привести к коллапсу.
Видео дня. ЦБ выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки
Комментарии 2
Личный счет , Елизавета Данилова , Центральный банк России
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