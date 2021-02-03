Миронов потребовал платить пенсии согласно Конституции

Председатель партии «Справедливая России» Сергей Миронов призвал к индексации выплат для всех пенсионеров, без деления на работающих и неработающих. Об этом говорится в его заявлении на сайте партии.

Как сообщал «Рамблер», выплаты по старости для работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Ежегодно производится их перерасчет не более чем на три индивидуальных пенсионных коэффициента (не более 279 рублей прибавки в 2020-м).

В первой половине января президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.

Миронов отметил, что кабинет министров передал в администрацию президента предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров, но детали пока неизвестны.

«Я напомню, что наша обновленная Конституция никаких условий не содержит, в ней четко указано, что индексация пенсий проводится не реже раза в год. Важен статус человека — пенсионер. И хватит уже хлопать пенсионеров по карманам и делить на категории — неработающие, там-то работающие, столько-то зарабатывающие», — потребовал он.

Депутат Госдумы подчеркнул, что, если человек уже доработал до пенсии, то государство «должно волновать, где и как он работает дальше, сколько получает».