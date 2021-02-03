Штрафов на сумму 10 млн руб. выписали москвичам, которые не внесли результаты ПЦР-тестов на коронавирус на сайт госуслуг после возвращения из-за рубежа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что 4,5% граждан, возвращающихся с отдыха за границей, не проходят тестирование и не вносят результаты на портал госуслуг в течение трех дней после прилета.

«С 1 августа 2020 года управлением Роспотребнадзора по Москве рассмотрено более 93 тыс. анкет граждан, вернувшихся их-за рубежа. В связи с отсутствием данных о прохождении тестирования, лицам, не выполняющим установленные требования, направлено 4 тыс. 170 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении. Составлено 2 тыс. 516 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Решения по ч.2 и ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ принимает суд, в связи с этим административные материалы в отношении 1 тыс. 887 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 817 гражданам присуждены штрафы на сумму 10 млн 8 тыс. руб.», — сообщили в пресс-службе.

Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, и по ним назначены даты заседаний, пояснили в ведомстве.