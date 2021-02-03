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В России изменились цены на ряд продуктов 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Цены на яйца и масло снизились
Фото: РИА Новости
Цены на яйца в РФ снижаются третью неделю подряд, подсолнечное масло дешевеет вторую неделю, сахар с 26 января по 1 февраля также продолжил дешеветь, следует из материалов Росстата.

"Цены на куриные яйца в среднем по стране снизились на 0,2%, в том числе в 20 субъектах Российской Федерации — на 0,1-1,0%, в 9 субъектах — на 1,1-3,3%. В 12 субъектах цены не изменились. В 26 субъектах цены выросли на 0,1-1%, в 18 субъектах — на 1,1-3,5%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

Яйца дешевеют третью неделю подряд: с 19 по 25 января цена на них снизилась на 0,2%, с 12 по 18 января — на 0,7% после 17 недель роста.

"Цены на подсолнечное масло в среднем по Российской Федерации снизились на 0,5%", — добавляет Росстат. В 23 регионах масло подешевело на 0,1-1%, в 13 субъектах — на 1,1-6,5%, в 17 регионах цены не изменились. При этом в 21 регионе цены на масло выросли на 0,1-0,6%, в 11 регионах — на 0,7-1,5%. С 19 по 25 января масло подешевело на 0,1% после двух недель роста цен (по 0,1% каждую). С 22 по 28 декабря цены на него уже снижались на 0,7%.

Сахар-песок в среднем по России подешевел на 0,6%, в том числе в 34 субъектах страны — на 0,1-1%, а в 15 субъектах — на 1,1-9,2%. В 23 субъектах РФ цены выросли на 0,1-0,9%, в четырех — на 1-7,6%, а в девяти регионах цены не изменились. С 1 по 11 января сахар подешевел на 0,7%, с 12 по 18 января — на 0,5%, с 19 по 25 января — на 0,5%.
Пшеничная мука с 26 января по 1 февраля в России не изменилась в цене (неделей ранее — подорожала на 0,6%), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подешевел на 0,1% (против роста на 0,3%), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта также не изменились в цене против роста на 0,2% неделей ранее, вермишель подешевела на 0,1% (против роста на 0,5%).
Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов не изменились, как и неделей ранее. Рис подешевел на 0,2% (неделей ранее — подорожал на 0,1%), гречневая крупа подорожала на 0,1% (неделей ранее — на 0,2%), цены на пшено снизились на 0,5% (не менялись на предыдущей неделе).
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Личный счет , Росстат
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