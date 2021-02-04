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Россиян снова начнут штрафовать за неуплату ЖКХ 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Россиян снова начнут штрафовать за неуплату ЖКХ
Фото: ТАСС
Россиян снова начнут штрафовать за неоплату услуг ЖКХ, при этом пени и штрафы будут начисляться с 1 января. Официальный ответ Минстроя оказался в распоряжении газеты «Известия».
Так, в ведомстве подтвердили, что срок действия постановления правительства о приостановке начислений истек.
Как подчеркивают эксперты, этот мораторий стоило отменить еще раньше, когда начали снимать первые ограничения. Они отметили, что многие расслабились и долги начали стремительно расти.
Согласно данным Минстроя, собираемость платежей за услуги ЖКХ среди населения снизилась на 30 процентов, а среди предприятий — на 50 процентов. Кроме того, этой поддержкой воспользовались и те, кто вполне может себе позволить платить вовремя.
На фоне пандемии коронавируса правительство ввело ограничения на штрафные санкции. Коммунальщикам было запрещено приостанавливать оказания коммунальных услуг при их неполной оплате.
В октябре прошлого года были раскрыты способы экономии на услугах ЖКХ. Эксперты посоветовали гражданам учитывать место и способ оплаты ЖКУ: так, при оплате через терминалы самообслуживания в любом банке комиссия меньше, чем через оператора, а некоторые банки вообще не берут комиссию. Кроме того, экономить позволяет разумное потребление ресурсов.
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Комментарии 3
Личный счет , Минстрой , газета "Известия"
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