Россиян снова начнут штрафовать за неуплату ЖКХ 

Россиян снова начнут штрафовать за неоплату услуг ЖКХ, при этом пени и штрафы будут начисляться с 1 января. Официальный ответ Минстроя оказался в распоряжении газеты «Известия»

Так, в ведомстве подтвердили, что срок действия постановления правительства о приостановке начислений истек.

Как подчеркивают эксперты, этот мораторий стоило отменить еще раньше, когда начали снимать первые ограничения. Они отметили, что многие расслабились и долги начали стремительно расти.

Согласно данным Минстроя, собираемость платежей за услуги ЖКХ среди населения снизилась на 30 процентов, а среди предприятий — на 50 процентов. Кроме того, этой поддержкой воспользовались и те, кто вполне может себе позволить платить вовремя.

На фоне пандемии коронавируса правительство ввело ограничения на штрафные санкции. Коммунальщикам было запрещено приостанавливать оказания коммунальных услуг при их неполной оплате.