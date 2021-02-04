В России участились случаи обмана жильцов при оплате ЖКУ. Часто управляющие компании (УК) выставляют счет за услуги, которые на самом деле не предоставляют. Об этом заявила адвокат Марина Симанова.

«УК выставляет счёт за те услуги, которые не оказывает. Например, за вывоз мусора, отопление, домофон, которого на самом деле нет. В таких ситуациях начисленные платежи не установлены договором», — цитирует эксперта «Life».

Также, по словам доцента кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алисы Храмовой, УК может перепутать показания приборов учета воды. Например, в графу с горячими показаниями внести холодные. Стоимость ЖКУ может быть завышена и из-за технической ошибки бухгалтерии, допущенной при формировании квитанции. По словам специалистов, чаще всего необоснованно начисляется плата за общедомовые нужды.

прокуратуру. Адвокат Марина Симанова подчеркнула:?чтобы понять, что в квитанции за ЖКУ внесены ошибочные цифры, необходимо изучить договор на управление многоэтажкой и сделать запрос в УК. Расходы потребления можно узнать, направив запрос организациям ЖКХ, поставляющим ресурсы. Если выяснится, что деньги переплачены, необходимо обратиться в УК с заявлением?о перерасчёте. ? Если это не помогло, эксперты рекомендуют обратиться в ГЖИ, Роспотребнадзор

Ранее исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева рассказала, как сэкономить на коммунальных услугах. Она посоветовала поставить в квартирах светодиодные лампочки и датчики движения, а также не ставить холодильник рядом с плитой или батареей.