Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.18
$
74.85
89.60
89.89
Прогноз
08.02 – 15.02
$
76.10
92.02
Индексы и котировки Brent
59.46
+0.02 Золото
1811.23
+0.06 РТС
1402.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.2049
–0.0056
27.01
1.2105
02.02
21.01

Прожиточный минимум вырос 

Парламентская газета и ещё 11 2 часа назад
Прожиточный минимум вырос вместе с пособиями
Фото: РИА Новости
Прожиточный минимум на душу населения в третьем квартале 2020 года составил 11 606 рублей. Это определено приказом Минтруда, который вступает в силу 6 февраля.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения в III квартале прошлого года составил 12 542 рублей, для пенсионеров — 9 512 рублей, для детей — 11 580 рублей. Эти показатели выше величин за II квартал 2020 года примерно на 200 рублей, и за I квартал 2020 года — на 800 рублей. Величины на IV квартал прошлого года пока не определены.
Прожиточный минимум отражает уровень жизни населения, его используют, в том числе, для определения минимального размера оплаты труда, размера стипендий и социальных выплат, планирования бюджета. Этот показатель растёт вслед за подорожанием продуктов питания, тарифов или услуг, на основе которых этот показатель рассчитывается. Как правило, он ниже всего в четвёртом квартале и выше всего — во втором.
Напомним, что для доплат к социальным пенсиям применяется другой прожиточный минимум — его специально для этих целей закрепляют в законодательства на год вперёд. На 2021 год федеральный прожиточный минимум пенсионера составит 10 022 рубля.
Видео дня. Эксперт рассказал о ценах на аренду жилья в Москве
Парламентская газета: последние новости
Путин призвал довести до завершения предложения по поддержке занятости Путин призвал довести до завершения предложения по поддержке занятости СМИ: россиян снова начнут штрафовать за неоплату ЖКУ СМИ: россиян снова начнут штрафовать за неоплату ЖКУ СМИ: эксперты прогнозируют рост стоимости некоторых импортных товаров СМИ: эксперты прогнозируют рост стоимости некоторых импортных товаров
Комментарии 14
Личный счет , Минтруд
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение