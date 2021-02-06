Прожиточный минимум вырос вместе с пособиями

Прожиточный минимум на душу населения в третьем квартале 2020 года составил 11 606 рублей. Это определено приказом Минтруда , который вступает в силу 6 февраля.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения в III квартале прошлого года составил 12 542 рублей, для пенсионеров — 9 512 рублей, для детей — 11 580 рублей. Эти показатели выше величин за II квартал 2020 года примерно на 200 рублей, и за I квартал 2020 года — на 800 рублей. Величины на IV квартал прошлого года пока не определены.

Прожиточный минимум отражает уровень жизни населения, его используют, в том числе, для определения минимального размера оплаты труда, размера стипендий и социальных выплат, планирования бюджета. Этот показатель растёт вслед за подорожанием продуктов питания, тарифов или услуг, на основе которых этот показатель рассчитывается. Как правило, он ниже всего в четвёртом квартале и выше всего — во втором.

Напомним, что для доплат к социальным пенсиям применяется другой прожиточный минимум — его специально для этих целей закрепляют в законодательства на год вперёд. На 2021 год федеральный прожиточный минимум пенсионера составит 10 022 рубля.