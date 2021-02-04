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Россияне стали тратить больше денег на два продукта 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Россияне стали тратить больше денег на картофель и макароны
Фото: РИА Новости
Средний чек россиян при покупке картофеля в январе в среднем вырос на 10,5% по сравнению с декабрем, прибавил 1% по макаронам, а по яйцам, напротив, снизился на 4%, свидетельствует исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", подготовленное для РИА Новости.
Аналитики сравнили средние единовременные расходы (в отличие от цены, включают разные объемы упаковки, скидки по программам лояльности и акции магазинов) при покупке этих продовольственных товаров в январе этого года, а также в январе и декабре прошлого года.
Так, средний чек при покупке картофеля (47,5 рублей) в январе оказался на 10,5% выше декабрьского и на 28% больше по сравнению с январем прошлого года. По макаронам он прибавил скромнее (1%) и составил 49,5 рубля. По сравнению с прошлым годом это на 15% выше. Средний чек по яйцам, напротив, снизился — на 4%, до 115 рублей. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом он также показал рост — на 29%.
Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в РФ. В середине января в Минсельхозе РФ заявили, что считают достаточными меры правительства по стабилизации цен на продукты, однако ведомство рекомендовало регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель.
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Комментарии 1
Личный счет , Правительство РФ , Минсельхоз , РИА Новости
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