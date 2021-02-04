Беременным предоставят новую выплату в 20 тыс. рублей

Беременным женщинам могут начать выдавать сертификат, который дает право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Земцов.
«Женщина, которая забеременела, могла бы в этот момент получить некий сертификат, который бы до полутора лет гарантировал ей выплату 20 тысяч рублей в месяц. Как только женщина беременеет, она должна получить такой сертификат, дающий право на выплату ежемесячно этих денежных средств, которые бы, по сути, гарантировали ребенку жизнь и помогли женщине пройти этот критический период», — рассказал Земцов News.ru.
Законопроект уже подготавливают для рассмотрения в Госдуме весной.
Предполагается, что это увеличит рождаемость. По мнению Земцова, необходимо показать необходимость в детях и уменьшить количество абортов.
Ранее Минздрав России подготовил проект приказа, который устанавливает перечень медицинских показаний для аборта. Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что ограничения прав женщин на прерывание беременности может привести к катастрофическим последствиям. РПЦ при этом выступает не за полный запрет абортов, а за их вывод из фонда ОМС.