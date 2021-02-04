Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.75
$
75.95
91.12
91.20
Прогноз
08.02 – 15.02
$
75.12
91.72
Индексы и котировки Brent
58.98
+0.14 Золото
1826.48
+0.14 РТС
1398.99
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.02
1.2009
–0.0159
26.01
1.2167
01.02
20.01

Суд назначил россиянину вторую пенсию 

Артём Кульша 1 час назад
Суд назначил россиянину вторую пенсию
Фото: depositphotos.com
Ликвидаторы последствий чернобыльской аварии в статусе военнообязанных, ставшие инвалидами, имеют право на получение пенсий по старости и инвалидности одновременно. Такое решение принял Конституционный суд России.
В 1986 года гражданин Подвязников был призван на специальные военные сборы и принимал участие в ликвидации последствий чернобыльской аварии. Он имеет удостоверение участника ликвидации, а также удостоверение получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы.
В 2018-м Подвязников получил статус инвалида II группы по причине заболевания, связанного с катастрофой на ЧАЭС. Тогда же он, будучи 55-летним и имея стаж продолжительностью 33 года, обратился в Пенсионный фонд России за получением пенсий по старости и инвалидности одновременно. Мужчина получил отказ в связи с формулировкой причины его инвалидности.
Он оспорил это в суде, но его требования не были удовлетворены по той причине, что право на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости предоставляется гражданам, причиной инвалидности которых является военная травма.
После этого Подвязников оспорил конституционность ряда положений законодательства. 19 января КС вынес определение, согласно которому ликвидаторы последствий чернобыльской аварии в статусе военнообязанных, ставшие инвалидами, имеют право на получение пенсий по старости и инвалидности одновременно.
Видео дня. Аппарат Мишустина опроверг введение продуктовых карточек
Комментарии
Личный счет , Пенсионный фонд РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение