Суд назначил россиянину вторую пенсию 

Ликвидаторы последствий чернобыльской аварии в статусе военнообязанных, ставшие инвалидами, имеют право на получение пенсий по старости и инвалидности одновременно. Такое решение принял Конституционный суд России.

В 1986 года гражданин Подвязников был призван на специальные военные сборы и принимал участие в ликвидации последствий чернобыльской аварии. Он имеет удостоверение участника ликвидации, а также удостоверение получившего или перенесшего лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы.

В 2018-м Подвязников получил статус инвалида II группы по причине заболевания, связанного с катастрофой на ЧАЭС. Тогда же он, будучи 55-летним и имея стаж продолжительностью 33 года, обратился в Пенсионный фонд России за получением пенсий по старости и инвалидности одновременно. Мужчина получил отказ в связи с формулировкой причины его инвалидности.

Он оспорил это в суде, но его требования не были удовлетворены по той причине, что право на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости предоставляется гражданам, причиной инвалидности которых является военная травма.

После этого Подвязников оспорил конституционность ряда положений законодательства. 19 января КС вынес определение, согласно которому ликвидаторы последствий чернобыльской аварии в статусе военнообязанных, ставшие инвалидами, имеют право на получение пенсий по старости и инвалидности одновременно.