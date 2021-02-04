Максимальное пособие по безработице получит больше граждан 

Период отпуска по беременности и родам и призыва на военные сборы следует учитывать при расчете сроков выплаты максимального пособия по безработице. С таким предложением, как сообщает РИА Новости, выступило Министерство труда и социальной защиты России.
В 2021 году, как сообщал «Рамблер», максимальный размер пособия по безработице составляет 12,13 тысячи рублей. Согласно действующим нормам, максимальное пособие начисляется с первого дня признания человека безработным, однако в ряде случаев за безработным на некоторое время сохраняется средняя заработная плата по последнему месту работы, а пособие начинают начислять по окончании этого периода.
В частности, пособие не выплачивается во время отпуска по беременности и родам, призыва на военные сборы и в течение некоторого времени при увольнении в связи с ликвидацией.
Некоторое время назад Минтруда подготовило проект постановления правительства об учете периода отпуска по беременности и родам и призыва на военные сборы при расчете сроков выплаты максимального пособия по безработице.
«Проектом постановления предусматривается установление дифференцированного размера максимальной величины пособия по безработице применительно к периоду выплаты пособия по безработице, а не к периоду безработицы», — сказано в тексте документа.