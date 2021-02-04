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В Хабаровске продают бензин в интернете по завышенным ценам 

Артём Кульша 35 минут назад
В Хабаровске продают бензин в интернете по завышенным ценам
Фото: ТАСС
Жители Хабаровска продают бензин в интернете по завышенным ценам. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито».
В середине января, как сообщал «Рамблер», на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе из-за технических проблем произошла остановка производства бензина. Была разработана временная схема доставки и продажи топлива, однако в Хабаровске все равно возник дефицит бензина и очереди к автозаправочным станциям.
После этого на «Авито» стали появляться многочисленные объявления о продаже бензина в Хабаровске по завышенным ценам. В настоящее время, как свидетельствуют данные «Яндекса» по динамике розничных цен на бензин, марка АИ-92 стоит 44,08 рубля за литр, АИ-95 — 48,55 рубля за литр. На «Авито» АИ-92 продается в том числе за 90 рублей за литр, а АИ-95 — в том числе за 95 рублей за литр.
Сегодня пресс-служба правительства Хабаровского края сообщила, что Хабаровский НПЗ возобновил производство бензина АИ-92. Первая партия в размере среднесуточной нормы (500 тонн) была доставлены на АЗС сети ННК вчера.
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Личный счет , Яндекс , ННК
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