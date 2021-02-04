Мошенникам пришлось изменить тактику для обмана россиян 

Телефонным мошенникам приходится менять тактику, поскольку граждане уже знают их основные методы. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в ходе выступления на «Инфофоруме-2021».

По его словам, раньше основной «легендой» мошенников была угроза средствам на карте. В период пандемии на первое место вышла угроза накоплениям на счете.

«"Средний чек" по таким атакам гораздо выше, поскольку атака совершается на всю сумму на счете», — отметил Уваров, его слова приводит РИА «Новости».

Представитель Центробанка отметил, что количество звонков от мошенников возросло. По его мнению, это значит, что для сохранения прежнего уровня прибыли им приходится прикладывать больше усилий.

«Причина этого, что граждане стали больше подкованы в вопросах информационной безопасности. Их стало сложнее обмануть. Но все равно, к сожалению, клиенты банков становятся жертвами мошенников», — заявил он.

Уваров также сообщил, что телефон остается главным оружием мошенников. На телефонные звонки приходится 87% от общей суммы ущерба от действий аферистов. При этом в 77% случаев звонившие представлялись сотрудниками финансовых организаций.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в России активизировались мошенники, которые действуют под видом брокеров: они звонят и предлагают открыть, а затем пополнить инвестиционный счет.