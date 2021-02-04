Январский спрос на микрозаймы превысил предновогодний

Число займов в микрофинансовых организациях в России растет: в январе 2021 года зафиксировано увеличение спроса не только к докризисному январю прошлого года, но и, что необычно, к предновогоднему периоду. Основной причиной в такой тенденции эксперты называют ужесточение требований банков к потенциальным заемщикам. На спрос также мог повлиять рост потребительской активности, который начался со снятием связанных с пандемией ограничений.

Число выданных займов на Webbankir в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 31,6%, объем выдач — на 27,2%, подсчитали для «Газеты.Ru» аналитики финансовой онлайн-платформы.

Примечательно и то, что первый месяц 2021 года на 3% превзошел показатели декабря 2020-го, хотя именно предновогодний период считается самым активным на рынке микрокредитования.

«Спрос на займы на платформе в январе 2021 года был выше декабрьского. Это уникально для микрофинансового рынка. Как правило, «горячим месяцем» является декабрь, когда клиенты берут займы на подарки и совершают покупки к празднику, — рассказывает генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. — В то же время январь — традиционно спокойный месяц».

Эксперт считает, что нынешний неординарный рост числа займов связан сразу несколькими факторами. Во-первых, в этом году из-за пандемии и закрытия границ многие заемщики остались дома и продолжали жить и тратить средства, как обычно. Из-за этого не было традиционного затишья на сами новогодние праздники, когда количество обращений существенно снижается. Вторая причина, по мнению Пономарева, заключается в том, что люди устали от пандемии и экономии. 2021 год дал многим заемщикам надежду на улучшение финансовой ситуации, и люди стали более охотно использовать короткие заемные средства, поясняет гендиректор платформы.

С начала пандемии рынок действительно зафиксировал усиление роста спроса на микрозаймы (количества подаваемых заявок) МФО, подтверждает тенденцию председатель Совета СРО «МиР», президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев . Он обращает внимание на тот факт, что в это же время, начиная с марта, большая часть участников рынка начала ужесточать требования при оценке платежеспособности потенциального заемщика, чтобы не допустить излишней закредитованности и большого количества дефолтных займов.

«Следствием предпринятых шагов стало снижение доли одобрений на 10-20 п.п. в «пиковые месяцы» (конец мая-середина июля). С третьего квартала компании стали тестировать смягчение требований, однако на текущий момент уровень одобрения все равно остается заметно ниже обычных, докризисных значений», — рассказывает эксперт.

Необходимо понимать, что МФО в силу специфики бизнеса изначально предъявляют к клиенту более «мягкие» требования, поэтому их клиенты зачастую те, кто не прошёл скоринг в банке, но нуждается в средствах, отмечает генеральный директор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков. Он добавляет, что в период кризиса клиентов у МФО становится больше, и спрос на такие средства возрастает.

Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев указывает, что по итогам 2020 года предоставленные потребительские кредиты в рублевом выражении выросли только на 9,2% против 20,9% в 2019 году. Он также ссылается на данные Национального бюро кредитных историй, согласно которому, банки в прошлом году одобряли только каждую третью поданную заявку на кредит.

«Дополнительным фактором стала перестройка продуктовой линейки МФО — зачастую организации стали предлагать клиентам после успешного погашения займа новые на более привлекательных условиях», — полагает эксперт. Он также добавляет, что спрос на МФО мог вырасти на фоне снижения общего уровня неопределенности в экономике и улучшения ситуации на рынке труда.

Схожие причины видит и Эльман Мехтиев. По его мнению, рост спроса на заемные средства может говорить не только об истощении подушки безопасности у части потребителей финансовых услуг, но и в целом о восстановлении покупательской активности россиян. Так, в четвертом квартале она росла во многих сегментах, таких как электроника и текстиль.

«Если в первые месяцы пандемии многие россияне придерживались принципов тотальной экономии, то сейчас уже им следуют не все», — говорит эксперт.

Он считает, что проблемной сложившуюся ситуацию назвать нельзя: уровень закредитованности граждан и дефолтности по кредитам и займам остается на приемлемом уровне.

По словам Михаила Дорофеева, текущая тенденция в секторе МФО вряд ли вызовет серьезную озабоченность в ЦБ , однако в обозримом будущем его ждет ужесточения регулирования.

«Сейчас предпосылок для снижения роста спроса на займы в ближайшей перспективе, на наш взгляд, нет. Как, однако, и нет предпосылок для дальнейшего смягчения требований кредиторов при оценке платежеспособности потребителей финансовых услуг», — говорит президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Он считает, что сдерживающую политику в части реальных выдач нужно продолжать, чтобы не допустить ухудшения ситуации, однако речь идет не только о простом одобрении или отказе в заявке, а, например, об одобрении на меньшие суммы и большие сроки, а также сохранении специальных антикризисных услуг и продуктов.