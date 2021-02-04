МЭР предсказало восстановление доходов во второй половине года

Минэкономразвития России рассчитывают на восстановление доходов граждан в третьем-четвертом кварталах текущего года.

«Мы рассчитываем, что сейчас режим ограничений снимается, он в последние месяцы был и не такой жесткий, возвращается спрос, вместе с этим вернутся доходы, мы увидим восстановление доходов населения в этом году. Оно произойдет в основном в третьем — четвертом кварталах», — заявил глава министерства Максим Решетников в интервью телеканалу «Россия 24», его слова приводит ТАСС.

По словам Решетникова, рост экономики уже начался. Темпы роста пока уступают допандемийным показателям, но в министерстве рассчитывают, что набранная динамика поможет превзойти прошлогодние показатели уже во втором-третьем кварталах 2021 года.

По его словам, одним из индикаторов восстановления экономики являются данные контрольно-кассовой техники по обороту, а также рост НДФЛ, НДС и кредитования.