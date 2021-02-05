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Мошенники начали предлагать лжевыплаты от Банка России 

Лера Букина 2 часа назад
Мошенники начали предлагать лжевыплаты от Банка России
Фото: ТАСС
Злоумышленники стали прибегать к новой уловке для обмана граждан России. Теперь они от имени ЦБ РФ предлагают получить выплату якобы в качестве поддержки граждан в период пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.
В Банке России заявили, что в настоящее время принимаются меры для блокировки мошеннического сайта.
Сведения относительно положенной «выплаты» распространяются в Facebook под видом рекламы. Отмечается, что в сообщении используется символика Банка России. При переходе на сайт объявления открывается приказ от 20 января 2021 года за подписью «заместителя начальника Туллина Д. В». Там говорится о «единоразовой выплате за счет социальной выплаты от Центрального управления Банка Российской Федерации».
Что касается суммы, озвучиваемой мошенниками, то она составляет «1 000-5 000 российских рублей на каждого члена семьи» и зависит «от потребностей, которые изучаются, исходя из ваших расходов». Пользователю предлагается ввести данные карты, в том числе CVC-код.
В Банке России заявили, что не выплачивают денежные средства гражданам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ЦБ зафиксировал рост телефонных звонков от мошенников.
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Личный счет , Центральный банк России , РИА Новости
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