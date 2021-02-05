Россияне смогут сэкономить 62 рубля в месяц на сахаре и масле

Россияне в среднем сэкономят 62 рубля в месяц от ограничения розничных цен на подсолнечное масло и сахар, следует из расчетов Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

"Потребление сахара в России составляет, по разным оценкам, от 5,8 до 6,2 миллиона тонн в год. Это все — потребление домохозяйствами, кондитерской промышленностью, производством напитков", — пишут аналитики ЦЭП.

Если взять среднюю цифру (6 миллионов тонн) и разделить ее на численность населения России (146,5 миллиона человек), то получится, что потребление сахара составляет 3,4 килограмма на человека в месяц.

Потребление подсолнечного масла (рассчитанное как выпуск за исключением экспорта) эксперты оценивают в 2-2,2 миллиона тонн в год, включая потребление домохозяйствами и промышленностью (потребление непищевой промышленностью не учитывается). Проводя аналогичные расчеты, аналитики приводят показатель потребления подсолнечного масла в 1,2 килограмма на человека в месяц.

"Итого: за 3,5 месяца действия регулирования средний российский потребитель купит сахара на 550 рублей, а масла на 460 рублей", — продолжают эксперты.

По данным Росстата, которые приводит ЦЭП, цена на сахар за ноябрь 2020 года (до регулирования) составила 52 рубля за килограмм. В то же время цены на сахар отличаются сезонностью: в среднем с 2015 года цены первого квартала года были выше ноябрьских на 5%.

Поэтому, по оценке центра, рыночная цена на сахар в первом квартале 2021 года без регулирования должна была составить около 55 рублей за килограмм. Возможную стоимость масла в первом квартале аналитики оценили в 136 рублей за килограмм (на основе цены экспорта за январь — она на 10,6% выше ноябрьской).