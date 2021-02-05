В Забайкалье бензин подорожал почти на 2 рубля

Из-за дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке все марки бензина в Забайкалье подорожали, дизтопливо там выросло в цене почти до 60 рублей за литр. Ранее топливный коллапс охватил Хабаровский край.

Как сообщил глава Миэнкономразвития Забайкалья Александр Бардалеев, повышение цен вызвала ситуация на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи . Объёмы отпускаемого горючего на площадке упали по всей стране, а оптовые цены в ходе торгов поднялись на 22,9% или на 10 469 рублей за тонну. В результате бензин в Забайкалье с среднем подорожал на 1,8 рубля.

Сейчас в целом по краю стоимость бензина АИ-92 варьируется от 44,21 рубля до 50,48 рубля за литр. Цена на АИ-95 достигает 46,45-52,99 рубля за литр, а дизельное топливо стоит от 51,6 рубля до 58,25 рубля за литр. Максимальная цена на 92-й и 95-й зафиксирована в отдалённом Каларском районе — 51,65 рубля и 54,85 рубля за литр соответственно. Дизельное топливо больше всего выросло в цене в Газимуро-Заводском, Калганском и Нерчинско-Заводском районах. Там стоимость составила 59,80 рубля за литр.

Министр добавил, что власти края уже попросили Минэнерго увеличить поставки бензина в регион. Ответа местные чиновники пока не получили.

Ранее жители Хабаровска начали продавать бензин в канистрах и места в очереди на заправках на фоне топливного кризиса. Нехватку горючего в середине января вызвала остановка Хабаровского НПЗ, у которого возникли проблемы с оборудованием. Однако в Минэнерго считают, что сейчас регион обеспечен бензином в полном объёме, поэтому причин для ажиотажного спроса на топливо нет.