Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.18
$
75.14
90.65
90.00
Прогноз
08.02 – 15.02
$
77.00
92.40
Индексы и котировки Brent
59.53
+0.13 Золото
1802.26
–0.03 РТС
1402.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.1979
–0.0126
27.01
1.2105
02.02
21.01

Топливный кризис добрался до ещё одного региона России 

Секрет Фирмы 1 час назад
В Забайкалье бензин подорожал почти на 2 рубля
Фото: globallookpress.com
Из-за дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке все марки бензина в Забайкалье подорожали, дизтопливо там выросло в цене почти до 60 рублей за литр. Ранее топливный коллапс охватил Хабаровский край.
Как сообщил глава Миэнкономразвития Забайкалья Александр Бардалеев, повышение цен вызвала ситуация на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Объёмы отпускаемого горючего на площадке упали по всей стране, а оптовые цены в ходе торгов поднялись на 22,9% или на 10 469 рублей за тонну. В результате бензин в Забайкалье с среднем подорожал на 1,8 рубля.
Сейчас в целом по краю стоимость бензина АИ-92 варьируется от 44,21 рубля до 50,48 рубля за литр. Цена на АИ-95 достигает 46,45-52,99 рубля за литр, а дизельное топливо стоит от 51,6 рубля до 58,25 рубля за литр. Максимальная цена на 92-й и 95-й зафиксирована в отдалённом Каларском районе — 51,65 рубля и 54,85 рубля за литр соответственно. Дизельное топливо больше всего выросло в цене в Газимуро-Заводском, Калганском и Нерчинско-Заводском районах. Там стоимость составила 59,80 рубля за литр.
Министр добавил, что власти края уже попросили Минэнерго увеличить поставки бензина в регион. Ответа местные чиновники пока не получили.
Ранее жители Хабаровска начали продавать бензин в канистрах и места в очереди на заправках на фоне топливного кризиса. Нехватку горючего в середине января вызвала остановка Хабаровского НПЗ, у которого возникли проблемы с оборудованием. Однако в Минэнерго считают, что сейчас регион обеспечен бензином в полном объёме, поэтому причин для ажиотажного спроса на топливо нет.
В 2020 году загрузка российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) обновила десятилетний минимум. Поставки на предприятия по системе «Транснефти» упали до 233,65 млн тонн (-12,5 млн тонн). Кроме того, в конце 2020 года цены на топливо на бирже поползли вверх.
Видео дня. Эксперт рассказал о ценах на аренду жилья в Москве
Секрет Фирмы: последние новости
Стало известно, кому из россиян в феврале повысят социальные пособия Стало известно, кому из россиян в феврале повысят социальные пособия Россиян снова начнут штрафовать за долги по услугам ЖКХ Россиян снова начнут штрафовать за долги по услугам ЖКХ Четверти россиян не хватает зарплаты на нормальную жизнь Четверти россиян не хватает зарплаты на нормальную жизнь
Комментарии 2
Личный счет , Транснефть , Минэнерго , Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение