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Россиянам могут дать займы на судебные расходы 

Вероника Полынина 29 минут назад
Россиянам могут дать займы на судебные расходы
Фото: РИА Новости
В России рассматривают возможность предоставления займов на судебные расходы, пишет «Российская газета».
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству изучает законопроект о судебном финансировании.
Предполагается, что граждане смогут брать деньги у финансовых организаций на оплату адвокатов и судебных издержек. Если истец выиграет дело, то он будет обязан выплатить кредитору условленную сумму.

«Судебное финансирование предоставляет возможность истцу защитить свои права, не имея средств на оплату адвоката, а его требование проходит дополнительную экспертизу и оценку рисков и перспектив дела», — объясняет член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.

Предполагается, что услуга будет востребована как у физических лиц, так и у малого бизнеса. В 2020 году к Уполномоченному по защите прав предпринимателей Москвы поступило 5 тысяч обращений от предпринимателей, при этом более чем у половины обратившихся не было средств на оплату адвокатов и судебные издержки.
Председатель комитета Андрей Клишас уже отдал поручение досконально проработать вопрос судебного финансирования.
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Комментарии 2
Личный счет , Андрей Клишас , Олег Цепкин , Совет Федерации , "Российская газета"
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