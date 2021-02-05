Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.18
$
74.85
90.65
89.89
Прогноз
08.02 – 15.02
$
75.12
91.72
Индексы и котировки Brent
59.47
–0.15 Золото
1810.38
+0.24 РТС
1402.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.2024
–0.0081
27.01
1.2105
02.02
21.01

В России подорожали помидоры, виноград и морковь 

ТАСС 30 минут назад
Помидоры и морковь резко подорожали в январе
Фото: ТАСС
Стоимость помидоров в России в январе 2021 года выросла на 14,6% по сравнению с показателем за декабрь, винограда — на 13%, моркови — на 8,2%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"В январе прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на помидоры — 14,6%, виноград — 13,0%, морковь — 8,2%, картофель — 7,1%, бананы — 6,5%, огурцы — 6%, лук репчатый — 5,3%", — отмечается в документе.

Вместе с тем цены на апельсины и лимоны снизились на 7,3% и 3,7% соответственно. В среднем, по данным Росстата, рост стоимости плодоовощной продукции в России в январе составил 4,77% по сравнению с показателем за декабрь 2020 года и 16,33% по сравнению с январем 2020 года.
Кроме того, выросли цены на охлажденные и мороженые куры, пшеничную муку, икру лососевых рыб и майонез — на 1,4-2,2%.
При этом сахарный песок подешевел на 1,6%, куриные яйца — на 0,3%, пшено и натуральный пчелиный мед — на 0,6% и 0,1% соответственно.
Видео дня. Эксперт рассказал о ценах на аренду жилья в Москве
ТАСС: последние новости
Социальные пособия в России вырастут на 4,9% с 1 февраля Социальные пособия в России вырастут на 4,9% с 1 февраля Путин призвал довести до логического завершения предложения кабмина по поддержке занятости Путин призвал довести до логического завершения предложения кабмина по поддержке занятости Росстат отчитался о ценах на подсолнечное масло и сахар Росстат отчитался о ценах на подсолнечное масло и сахар
Комментарии 8
Личный счет , Росстат
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение