Россияне потратили в январе на четверть больше, чем год назад 

В январе 2021 года россияне потратили на товары и услуги 200 млрд рублей — на 23% больше, чем за тот же период 2020 года, сообщают « Ведомости » со ссылкой на данные банка ВТБ

Согласно статистике эквайрингового бизнеса, в январе этого года продолжилась тенденция к покупке бытовой техники и электроники. В январе россияне направили на эти цели почти 50 млрд рублей — почти на 70% больше, чем в прошлом году.

«Резкий рост выручки магазинов электроники и бытовой техники в январе во многом объясним длинными новогодними каникулами и желанием порадовать своих друзей и близких подарками», — заявил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Расходы на товары для дома выросли на 28% и достигли в январе 2021 года 17 млрд рублей. Примерно столько же россияне потратили на приобретение одежды и обуви.

Траты на услуги возросли на 23%, оборот в секторе товаров для автомобилей увеличился на 9%.

Кафе и рестораны пока не могут похвастаться допандемийной выручкой. В январе они заработали 6 млрд рублей, что на 14% меньше, чем в первом месяце 2020 года.

Траты россиян на авиабилеты и туристические путевки снизились на 22%, до 3,4 млрд рублей.

Продуктовые магазины и сектор транспортных услуг заработали в январе 22 млрд рублей — на 8% меньше, чем в прошлом году.

Ранее «Рамблер» сообщал, что цены на электронику в РФ могут вырасти на 40% из-за дефицита комплектующих. По данным газеты «Ведомости», дефицит комплектующих серьезно повлиял на поставки в Россию моноблоков, мониторов и бюджетных ноутбуков. В 2021 году стоимость товаров с применением микроэлектронных компонентов может вырасти на 15-40%.