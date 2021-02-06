Автокредит назвали способом выгодного приобретения автомобиля

Автомобиль в России надо приобретать в автокредит или на накопленные средства. Это самые выгодные способы. Кроме того, производители сейчас активно зарабатывают на запчастях, аксессуарах и обслуживании. Поэтому необходимо принимать во внимание, по карману ли вам понравившийся автомобиль. Так считают автоэксперты, опрошенные «Прайм».

Директор аналитической компании Александр Груздев отметил, что автокредит отличается от потребительского, поскольку учитывает ОСАГО и КАСКО. Банки рассчитывают наиболее выгодные тарифы, дают дополнительные скидки, сочетая их со страховыми продуктами.

«Поэтому автокредиты для большинства покупателей будут более выгодным и простым вариантом приобретения автомобиля», — сказал Груздев.

По словам эксперта, многие производители давно сделали основным доходом послепродажное обслуживание, запчасти и аксессуары. Поэтому надо знать стоимость владения, цену обслуживания приобретаемого автомобиля.

Эксперт Дмитрий Макарычев говорит, что в случае с автокредитом действуют еще и субсидии от государства. Например, работают специальные госпрограммы — «первый и семейный автомобиль». Это позволяет получить дополнительную скидку до 10%.

«Cуммарно получается, что автокредиты в совокупности с господдержками выгоднее, нежели любой другой обычный кредит», — сказал Макарычев.

Доцент РЭУ им. Плеханова Аяз Алиев посоветовал покупать машину за наличные. Это выгоднее автокредита, но придется копить средства. Алиев говорит, что необходимо учитывать инфляцию. Если вам нужно накопить 1 млн рублей за два года, то нужно прибавить 200 тысяч «инфляционных» рублей и разделить всю сумму на 24 месяца. Если вам по карману ежемесячно откладывать такую сумму, стоит пойти по этому пути.