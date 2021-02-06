Миронов предложил поднять МРОТ до 60 тысяч рублей

«Сделаем всё, чтобы в России не было работающих бедных. Поэтому мы будем добиваться повышения МРОТ до справедливого уровня 50–60 тысяч рублей», — сказал он.

По его словам, когда партия добьется большинства в Думе, то зафиксирует в законе цель поднять МРОТ до 60 тысяч «за несколько лет».

Также эсеры намерены поднять зарплаты россиян за счёт снижения налога на труд и увязать господдержку бизнеса с его зарплатной политикой.

«Предприятия, которые будут платить своим сотрудникам реальные зарплаты ощутимо выше "минималки" и поднимать зарплату с опережением графика, будут в первую очередь допускаться ко всем льготным программам», — сказал Миронов.

Льготы коснутся лизинга, программ по переобучению сотрудников, доступа к госконтрактам и льготным кредитам.

Сейчас работодатели предпочитают не платить зарплату выше МРОТ, если им представляется такой случай.