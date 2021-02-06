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Сергей Миронов предложил поднять МРОТ до 60 тысяч рублей 

Майк Габриелян 32 минуты назад
Миронов предложил поднять МРОТ до 60 тысяч рублей
Фото: РИА Новости
В Госдуме предложили поднять МРОТ до 60 тысяч. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Сделаем всё, чтобы в России не было работающих бедных. Поэтому мы будем добиваться повышения МРОТ до справедливого уровня 50–60 тысяч рублей», — сказал он.
По его словам, когда партия добьется большинства в Думе, то зафиксирует в законе цель поднять МРОТ до 60 тысяч «за несколько лет».
Также эсеры намерены поднять зарплаты россиян за счёт снижения налога на труд и увязать господдержку бизнеса с его зарплатной политикой.
«Предприятия, которые будут платить своим сотрудникам реальные зарплаты ощутимо выше "минималки" и поднимать зарплату с опережением графика, будут в первую очередь допускаться ко всем льготным программам», — сказал Миронов.
Льготы коснутся лизинга, программ по переобучению сотрудников, доступа к госконтрактам и льготным кредитам.
Сейчас работодатели предпочитают не платить зарплату выше МРОТ, если им представляется такой случай.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты обсуждают, нужны ли России сертификаты на продукты: «Голодающих нет».
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Комментарии 1
Личный счет , Сергей Миронов , Госдума , Справедливая Россия
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