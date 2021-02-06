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Россиянам решили подготовить новую пенсионную реформу 

Майк Габриелян 2 часа назад
Минфин предложил россиянам формировать пенсию личными взносами
Фото: ТАСС
В Минфине возникла новая инициатива для поддержки российской пенсионной системы. В правительство хотят внести законопроект о добровольных пенсионных взносах «при стимулирующей поддержке государства».
Проект напоминает гарантированный пенсионный план (ГПП), обсуждаемый с 2019 года, пишет "КоммерсантЪ".
До 15 декабря в правительство будет внесен законопроект, «направленный на предоставление гражданам возможности формирования за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) при стимулирующей поддержке государства».
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Ранее обсуждавшийся похожий проект — так называемый гарантированный пенсионный план (ГПП) — предполагал полностью добровольный характер взносов со стороны участников системы. Он включал налоговые стимулы для будущих пенсионеров и работодателей.
Эксперты скептически отзываются о возможности скорого внесения в Госдуму нового законопроекта. По мнению экономиста Павла Митрофанова, чтобы проект работал, необходимо значительное софинансирование со стороны государства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что некоторым россиянам начислят небольшую прибавку к пенсии.
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Личный счет , Госдума , Минфин
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