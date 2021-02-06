Почти половина украинцев оказались за чертой бедности при Зеленском 

На Украине власти потерпели крах в борьбе с бедностью. Рост количества нуждающихся прогнозировался еще до карантина, но коронавирусный кризис усугубил ситуацию. При этом чиновники не собираются отчитываться, по чьей вине сорвана «Стратегия преодоления бедности до 2020 года». Теперь они вводят аналогичную «Стратегию», но уже до 2030 года.

Население предпочитает уезжать на работы в Европе, а Украина из индустриальной страны становится «кукурузной». Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский экономист, эксперт Института Growford Виктор Скаршевский

Президент Владимир Зеленский обещал украинскому народу «конец эпохи бедности». Однако чуда не случилось. По оценке киевского Института демографии, на конец 2020-го за чертой бедности в стране проживало 47-48%. Из 19 миллионов бедных половина — пенсионеры. 10 миллионов украинских пенсионеров получают пенсию ниже фактического прожиточного минимума — 4 тысяч гривен (10 тысяч рублей).

«Конец эпохи бедности», конечно же, настал для тех 9 миллионов украинцев, которые уехали из страны на заработки. Они не просят денег у государства, не просят никаких социальных бюджетных подачек, зарабатывают сами. Но государство при такой структуре экономики ничего не смогло бы им обеспечить», — сказал экономист Виктор Скаршевский.

По его словам, украинцы теперь приносят добавленную стоимость другим странам, становясь гастарбайтерами. Это негативно влияет на украинскую экономику, потому что трудовые мигранты будут постепенно превращаться в эмигрантов.

Также эксперта возмущает, что далеко не бедствующие украинские чиновники не выполнили «Стратегию преодоления бедности до 2020 года», но теперь разрабатывают новую, на бумаге собираясь «преодолевать бедность» до 2030 года.

«Когда говорят «конец эпохи бедности», то сначала либо покажи программу, либо покажи, каким образом выполнялась предыдущая Стратегия по преодолению бедности. Нужно сделать выводы, чего удалось достичь, чего нет и почему, где какие были проблемы и ошибки. Этого вообще в принципе нет», — сказал Скаршевский.

Он предрекает, что ситуация в незалежной будет ухудшаться. Украина стремительно теряет технологии, индустриальную промышленность и превращается в «кукурузную державу».

«Проблемы с бедностью решены не будут. Потому что у нас примитивная аграрно-сырьевая структура экономики бедной страны. Как показывает практика, не бывает аграрных богатых стран. Как результат — мощная трудовая миграция, потому что не создается новых рабочих мест, новых предприятий. У нас идет деиндустриализация, кстати, за прошлый год машиностроение показало минус 20%. Основной экспортной статьей на Украине является кукуруза. Говорят «банановые страны», а Украина — это «кукурузная страна», Хрущев бы порадовался», — сказал Скаршевский.