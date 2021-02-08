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Названы профессии с самым высоким заработком в Москве 

Вечерняя Москва и ещё 1 54 минуты назад
Названы профессии с самым высоким заработком в Москве
Фото: pixabay.com
Как утверждают эксперты, профессиональные доходы резко изменились в результате пандемии.
Так, например, в прошлом году «просели» зарплаты у тех, кто работает в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений, а также у строителей и тех, кто работает в сфере добычи полезных ископаемых.
— В Москве, конечно, нефть не добывают, но офисы нефтяных и других сырьевых компаний есть, — рассуждает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Из-за пандемии и востребованность ресурсов, и их цена, конечно, упали, что и сказалось на зарплатах сотрудников ресурсодобыващих компаний. С развлечениями и строительством ситуация тоже понятна — локдаун им, мягко говоря, не способствовал. В Москве было время, когда даже стройки остановили.
Тем не менее, по данным Мосгорстата, больше всех потеряли сотрудники общепита и гостиничного бизнеса. Их зарплата по сравнению с прошлым годом стала меньше, в среднем на 12 процентов.
— На самом деле, конечно, падение было более существенным. Ведь, например, общепит — это «серая» экономика. Официанты живут с чаевых, бармены далеко не всегда дают чек, — пояснил Кудрявцев. — Общепит и гостиничный бизнес потеряли куда больше.
Кто же от пандемии выиграл? Самый большой рост — аж на 28,4 процента — был у тех, кто оказывает некие «прочие услуги».
— Разумеется, речь в первую очередь идет о курьерах, — пояснила независимый HRэксперт Зулия Лоикова. — Стали больше зарабатывать и няни, потому что границы закрыты, пополнения кадров нет, а спрос на их услуги отнюдь не снижается.
На 13 процентов в прошлом году выросла зарплата у медиков. Сейчас в среднем по Москве медработники зарабатывают 97,8 тысячи рублей. На 7,7 процента выросла зарплата у айтишников и связистов. Сейчас она одна из самых высоких в столице — 141 тысяча в среднем на сотрудника. Также выросли доходы у страховщиков и банкиров — они в среднем зарабатывают 191 тысячу рублей.
— Тут все как у Жванецкого — «кто с чем работает, тот то и имеет». Работаешь с деньгами — имеешь деньги, — пояснил Виктор Кудрявцев. — Банкиры всегда были и будут одним из наиболее богатых профессиональных сообществ — вне зависимости от экономической ситуации.
На первом месте по зарплате, впрочем, как раз сотрудники компаний, добывающих полезные ископаемые. Их средняя зарплата — 293 тысячи рублей.
— Но это средняя температура по больнице, — успокаивает Кудрявцев. — Обычный офисный клерк может получать 80 тысяч, а топ-менеджер — несколько миллионов в месяц. Если ты в «нефтянке», то это еще не значит, что ты богат. Зарплаты там сильно разнятся.
Средняя же, по данным Мосгорстата, зарплата выросла в Москве в прошлом году на 6,2 процента и достигла 96 тысяч рублей. Если вычесть подоходный — 83,5 тысячи.
СПРАВКА
По данным Международной организации труда (МОТ), до 2020 года зарплаты в мире росли в среднем на 1,6–2,2 процента в год. В пандемию же загрузка большинства компаний упала, и в результате фонд заработной платы сократился в среднем для женщин на 6,9 процента, а для мужчин — на 4,7. Во многих странах власти предприняли попытки удержать доходы граждан в основном за счет решительных мер поддержки занятости. В итоге самих рабочих мест, как правило, становилось больше, а вот средняя зарплата снижалась, потому что экономика работала менее эффективно.
— К прежнему, «доковидному», уровню зарплат и мир, и Россия вернутся не раньше, чем через год-полтора, — прогнозирует директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
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Комментарии
Личный счет , Цена на нефть , Экономика России , Виктор Кудрявцев , Георгий Остапкович , МГУ , ВШЭ
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