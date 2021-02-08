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Аналитики рассказали, кто может зарабатывать до 200 тысяч рублей в Москве 

Прайм и ещё 4 55 минут назад
Частный репетитор по английскому и няня для новорожденного с хорошим знанием французского языка могут рассчитывать на зарплату до 200 тысяч рублей в феврале в Москве, показало исследование "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно нему, одни из самых высоких зарплат традиционно предлагают в сфере IT. Системный аналитик с опытом работы от трех лет в туристической компании может зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц. Высокий доход доступен и экспертам по недвижимости. Кандидату с опытом работы от 1 года предлагают зарплату до 200 тысяч рублей в месяц. Сотруднику также обещают высокий процент от сделок, плавающие выходные, рекламную и юридическую поддержку.
Руководитель интернет-магазина в крупной компании может получать до 300 тысяч рублей. В его обязанности входит организация работы, начиная от разработки стратегии и методов продвижения и заканчивая поиском, наймом и обучением сотрудников.
Пенсию в России захотели поднять до 22 тысяч рублей
Юрист первичного приема в Москве может зарабатывать от 200 тысяч рублей. Важными требованиями для кандидата является опыт работы на аналогичной должности от трех лет, высшее юридическое образование и уверенное знание техник продаж.
На высокую зарплату в феврале может рассчитывать и специалист по уходу за детьми. Няня для новорожденного может зарабатывать в месяц до 200 тысяч рублей. В ее обязанности входит полный уход за ребенком, занятия по развитию ребенка. От няни также ждут хорошего знания французского языка. Работа предусматривает проживание в доме нанимающей семьи с 1 или 2 выходными в неделю.
От 120 до 200 000 тысяч частный работодатель готов платить репетитору по английскому языку. Преподаватель должен помочь с освоением школьной программы и выполнением домашнего задания ученикам 1, 3 и 5 класса. Работа предполагает занятость в вечернее время.
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Комментарии 1
Личный счет , Видео , РИА Новости
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