Ветераны труда с пенсией менее 20 тысяч могут получить выплаты

Россияне с пенсией меньше 20 тысяч рублей могут получить денежные выплаты и различные льготы. Об этом сообщает PRIMPRESS. Это касается пожилых граждан, являющихся ветеранами труда.

По закону они могут получать как федеральные, так и региональные преференции. При этом в регионах льготы могут быть более существенными. Например, в Нижегородской области ветеранам с доходом не более 20 тысяч рублей полагаются различные бонусы. Это выплата в 508 рублей на ежемесячной основе, скидка 50% на услуги ЖКХ.

Каждый квартал пенсионерам-ветеранам труда переводят 591 рубль как компенсацию за расходы на покупку твердого топлива. Также ветеранам полагаются льготные путевки в санатории и центры социальной реабилитации.