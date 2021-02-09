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Российским пенсионерам в феврале повысят пенсии 

Профиль и ещё 20 2 часа назад
В текущем месяце сразу несколько категорий пенсионеров в России получат прибавку к пенсии. Некоторые пенсионеры получат выплаты за предыдущие месяцы.
Юрист Егор Редин рассказал «Прайм» о том, какие категории пенсионеров в феврале получат большую пенсию. В первую очередь индексация касается инвалидов всех категорий и ветеранов боевых действий.
Их пенсии вырастут на 3,8%. Вырастет пенсия и у некоторых других категорий населения. Как правило, увеличенную пенсию начисляют автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не надо, рассказал юрист.
Пенсию со всеми прибавками могут получить те, кто уволился с работы в октябре 2020 года. «По действующим нормам, первую пенсионную выплату с учетом индексации пенсионер получит только на четвертый месяц после увольнения. Но выплата будет с учетом сумм, накопившихся за все эти три месяца», — разъяснил норму закона эксперт.
Ранее «Профиль» писал о том, какая индексация ждет в 2021 году пенсии россиян. В первую очередь, с 1 января на 6,3% были проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров.
С 1 апреля под индексацию попадут соцпенсии, а также выплаты по государственному обеспечению. Их размер будет рассчитываться на основе индекса увеличения прожиточного минимума для пенсионеров. Он прогнозируется на уровне 2,6%.
К концу года средний размер пенсии в РФ должен составить 15781 руб. Размер страховой пенсии увеличится до 16245 руб., а социальной — до 10122 руб.
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Комментарии 5
Личный счет , Видео , Маленькая пенсия
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