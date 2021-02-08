Пенсию в России захотели поднять до 22 тысяч рублей

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Сотрудники Российской академии наук считают, что средняя пенсия в РФ должна находиться на уровне не ниже 22 тысяч рублей. Только такие значения помогут гражданам преодолеть кризис от пандемии коронавируса.

Как сообщает «МК-Новосибирск», экономисты предлагают поднять пенсии россиян так называемым путём увеличения доходов. По такой модели пенсия должна составить минимум 22 тысячи, пособие по безработице — 20–25 тысяч, минимальная заработная плата — 20 тысяч рублей.

Средства для своей реформы учёные предлагают выделить из Фонда национального благосостояния и золотовалютных резервов.