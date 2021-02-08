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Пенсию в России предложили поднять до 22 тысяч рублей 

News.ru и ещё 7 50 минут назад
Пенсию в России захотели поднять до 22 тысяч рублей
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сотрудники Российской академии наук считают, что средняя пенсия в РФ должна находиться на уровне не ниже 22 тысяч рублей. Только такие значения помогут гражданам преодолеть кризис от пандемии коронавируса.
Как сообщает «МК-Новосибирск», экономисты предлагают поднять пенсии россиян так называемым путём увеличения доходов. По такой модели пенсия должна составить минимум 22 тысячи, пособие по безработице — 20–25 тысяч, минимальная заработная плата — 20 тысяч рублей.
Средства для своей реформы учёные предлагают выделить из Фонда национального благосостояния и золотовалютных резервов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что россиян, жалующихся на низкие пенсии, осудила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она напомнила им про 90-е годы и заявила, что нынешние доходы на порядок больше. чем были тогда. Кроме того, она пообещала, что пенсии в России будут расти. Для этого нужно лишь время «развиваться без потрясений».
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Личный счет , Маргарита Симоньян , РАН
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