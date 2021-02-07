Россиянам предрекли подорожание учебы в автошколах 

Автомобильный эксперт Дмитрий Болысов предрек весеннее подорожание учебы в российских автошколах. Об этом сообщает URA.RU.
«Сейчас всё дорожает, в том числе обучение в автошколах. Процентов на 15% с весны стоит ожидать рост цен», — сказал Болысов.
По его мнению, сыграет роль совокупность негативных факторов: дорожающий бензин, выросшая стоимость техобслуживания, увеличение часов вождения.
Однако, в самих автошколах отрицают слухи о грядущем увеличении цен. Президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева заявила, что подорожания и изменений программ обучения не предвидится
«С чего они должны дорожать? — опровергла она мнение эксперта.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт пояснил, почему образуются очереди на сдачу экзамена по вождению.