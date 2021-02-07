Россиян предупредили о мошенничестве с продажей авиабилетов 

Полиция предупредила о всплеске мошенничества, связанного с продажей авиабилетов. Злоумышленники все чаще создают поддельные и фишинговые ресурсы, Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного управления МВД.

«Популярность покупок авиабилетов онлайн ежедневно растет, и тем самым привлекает к себе мошенников. Наблюдается всплеск создания фишинговых и мошеннических ресурсов, связанных с продажей авиабилетов», — сообщили в полиции.

Там отметили, что каждый день блокируют десятки поддельных сайтов. Однако на смену им появляются новые. Дизайн фейковых сайтов может быть аналогичен порталам известных компаний.

Силовики предупреждают, что мошенники играют на желании сэкономить и предлагают билеты по фантастически низким ценам. Они публикуют «выгодные предложения» не только на своих сайтах, но и в социальных сетях.

Поддаваться на такие уловки нельзя, говорят правоохранители.

Кроме того, мошенники предлагают заплатить за перелет электронными деньгами или прямым переводом на карту, чтобы не связываться с банками. Ведь в таком случае их легче будет поймать. Это также следует учитывать.

Полицейские рекомендуют обращаться только в известные авиакомпании или приобретать билеты в авиакассах.