Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.56
$
74.85
89.60
89.89
Прогноз
08.02 – 15.02
$
74.30
90.27
Индексы и котировки Brent
59.46
+0.02 Золото
1811.23
+0.06 РТС
1402.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.2049
–0.0056
27.01
1.2105
02.02
21.01

Исследование: россияне в январе закупились бензином премиальных марок 

РИА Новости и ещё 15 1 час назад
Россияне закупились бензином премиальных марок
Фото: РИА Новости
Россияне в январе закупились бензином премиальных марок, сэкономили на бюджетных и заинтересовались газовым топливом, свидетельствует исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и компании "СберАвто", подготовленное для РИА Новости.
Аналитики сравнили средние размеры затрат за одно посещение АЗС и АГЗС и частоту покупок в январе этого и прошлого года.
Так, средний размер затрат при покупке бензина АИ-100 составил 1418 рублей, что на 10% выше, чем в прошлом году, частота покупок при этом выросла на 54%. По АИ-98 этот показатель на 5% превысил прошлогодний (1317 рублей), покупки выросли скромнее — на 1%. По АИ–95 средние затраты составили 984 рубля (больше на 2%), а покупки, напротив, снизились на 1%.
Марка АИ-92 показала снижение в 1% (675 рублей), ее покупки просели на 2%. По АИ-80 затраты оказались на 13% выше (979 рублей), а частота покупок снизилась на 40%. Частота покупок АИ-76 снизилась на 34% (средний размер затрат 872 рубля — на 16% выше прошлого года). Затраты на дизель на 7% обогнали прошлый год (1363 рубля), покупки просели на 1%. В то же время затраты на газ подскочили на 38% (622 рубля), а частота покупок подросла на 11%.
Эксперты "Платформы ОФД" отмечают, чаще всего россияне в январе заправляли авто бензином марок АИ-95, АИ-92 и ДТ, которые вместе обеспечили более 85% всего розничного объема продаж топлива на автозаправках. Тем временем, с развитием индустрии ГМТ (газомоторного топлива) и модернизацией автомобилей газобаллонным оборудованием, становится все более популярным газовое топливо. В частности, объем продаж (в денежном выражении) газа в январе оказался выше прошлогоднего показателя на 30%.

"Альтернативные виды топлива, особенно газовое — перспективное направление в развитии автопрома. Для потребителя преимущества очевидны: стоимость пропана и метана в несколько раз ниже бензина или ДТ, поэтому интерес к этому виду топлива в нынешней экономической ситуации логичен. Переход на ГМТ поддерживается и государством: выделяются субсидии на перевод автомобиля на газовое топливо, а в некоторых регионах водители уже сейчас получают льготы при уплате транспортного налога", — прокомментировали результаты исследования эксперты "СберАвто".

Автомобили с ГМТ часто используются в регионах на маршрутном транспорте и такси, поясняют аналитики. Это связано с тем, что среднемесячный пробег там выше, а стоимость установки газовой АЗС и газового оборудования на автомобиль ниже. В связи с этим окупаемость в регионах выше, чем в крупных городах. Несмотря на интерес к газовому топливу, говорить о полном отказе от бензина в ближайшей перспективе не приходится, это подтверждают и результаты исследования.

"Потребительские паттерны меняются медленно, предстоит решить множество вопросов с развитием инфраструктуры для обслуживания авто на ГМТ — в масштабах нашей страны это займет время", — заключили в "СберАвто".

Видео дня. Импортные товары могут подорожать из-за морских перевозок
Последние новости
Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова
Комментарии 1
Личный счет , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение