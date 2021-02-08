Россияне закупились бензином премиальных марок

Россияне в январе закупились бензином премиальных марок, сэкономили на бюджетных и заинтересовались газовым топливом, свидетельствует исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и компании "СберАвто", подготовленное для РИА Новости.

Аналитики сравнили средние размеры затрат за одно посещение АЗС и АГЗС и частоту покупок в январе этого и прошлого года.

Так, средний размер затрат при покупке бензина АИ-100 составил 1418 рублей, что на 10% выше, чем в прошлом году, частота покупок при этом выросла на 54%. По АИ-98 этот показатель на 5% превысил прошлогодний (1317 рублей), покупки выросли скромнее — на 1%. По АИ–95 средние затраты составили 984 рубля (больше на 2%), а покупки, напротив, снизились на 1%.

Марка АИ-92 показала снижение в 1% (675 рублей), ее покупки просели на 2%. По АИ-80 затраты оказались на 13% выше (979 рублей), а частота покупок снизилась на 40%. Частота покупок АИ-76 снизилась на 34% (средний размер затрат 872 рубля — на 16% выше прошлого года). Затраты на дизель на 7% обогнали прошлый год (1363 рубля), покупки просели на 1%. В то же время затраты на газ подскочили на 38% (622 рубля), а частота покупок подросла на 11%.

Эксперты "Платформы ОФД" отмечают, чаще всего россияне в январе заправляли авто бензином марок АИ-95 , АИ-92 и ДТ, которые вместе обеспечили более 85% всего розничного объема продаж топлива на автозаправках. Тем временем, с развитием индустрии ГМТ (газомоторного топлива) и модернизацией автомобилей газобаллонным оборудованием, становится все более популярным газовое топливо. В частности, объем продаж (в денежном выражении) газа в январе оказался выше прошлогоднего показателя на 30%.

"Альтернативные виды топлива, особенно газовое — перспективное направление в развитии автопрома. Для потребителя преимущества очевидны: стоимость пропана и метана в несколько раз ниже бензина или ДТ, поэтому интерес к этому виду топлива в нынешней экономической ситуации логичен. Переход на ГМТ поддерживается и государством: выделяются субсидии на перевод автомобиля на газовое топливо, а в некоторых регионах водители уже сейчас получают льготы при уплате транспортного налога", — прокомментировали результаты исследования эксперты "СберАвто".

Автомобили с ГМТ часто используются в регионах на маршрутном транспорте и такси, поясняют аналитики. Это связано с тем, что среднемесячный пробег там выше, а стоимость установки газовой АЗС и газового оборудования на автомобиль ниже. В связи с этим окупаемость в регионах выше, чем в крупных городах. Несмотря на интерес к газовому топливу, говорить о полном отказе от бензина в ближайшей перспективе не приходится, это подтверждают и результаты исследования.