Процедуру компенсации морального вреда работникам могут упростить

В России может быть упрощено истребование компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав работников. Правительственный проект поправок в статьи 391 и 392 Трудового кодекса планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 9 февраля.

По действующей норме ТК, если работник и работодатель не пришли к соглашению о восстановлении нарушенных прав и выплате компенсации морального вреда, то работнику приходится обращаться в суд. Когда суд признаёт нарушения, а сами права восстановлены, работнику сложно получить компенсацию морального вреда.

В кабмине обращают внимание на то, что на законодательном уровне до сих пор отсутствуют сроки обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда за эти нарушения.

Предлагается установить, что требование о компенсации морального вреда, причинённого работнику нарушением его трудовых прав, может быть заявлено работником одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение трёх месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично.