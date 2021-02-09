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Процедуру компенсации морального вреда работникам предлагают упростить 

Парламентская газета и ещё 1 1 час назад
Процедуру компенсации морального вреда работникам могут упростить
Фото: РИА Новости
В России может быть упрощено истребование компенсации морального вреда за нарушение трудовых прав работников. Правительственный проект поправок в статьи 391 и 392 Трудового кодекса планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 9 февраля.
По действующей норме ТК, если работник и работодатель не пришли к соглашению о восстановлении нарушенных прав и выплате компенсации морального вреда, то работнику приходится обращаться в суд. Когда суд признаёт нарушения, а сами права восстановлены, работнику сложно получить компенсацию морального вреда.
В кабмине обращают внимание на то, что на законодательном уровне до сих пор отсутствуют сроки обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда за эти нарушения.
Предлагается установить, что требование о компенсации морального вреда, причинённого работнику нарушением его трудовых прав, может быть заявлено работником одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение трёх месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или частично.
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