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Число неплательщиков по займам увеличилось на 2,4 млн человек в России за год 

Газета.Ru и ещё 1 40 минут назад
Число неплательщиков по займам резко увеличилось в России
Фото: РИА Новости
В России резко возросло число злостных неплательщиков возросло на 2,4 млн человек за 2020 год. Об этом сообщают "Известия".
Всего приставами было рассмотрено 12,9 млн дел о взыскании денежных средств с неплательщиков. При этом общая сумма долгов по займам увеличилась с 2,6 млрд до 2,7 млрд рублей. Президент саморегулируемой организации "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) Эльман Мехтиев отметил, что рост количества таких дел наблюдается из-за лиц, которые перестали обслуживать свои кредитные задолженности еще в 2019 году.

"Сейчас причины неплатежей носят достаточно объективный характер: 70-80% дефолтов связаны с финансовыми трудностями и снижением дохода граждан", — подчеркнул Мехтиев.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов рассказали, что россияне чаще всего становятся невыездными из-за долгов по кредитам. При этом в материалы газеты также приводятся данные Банка России, согласно которым доля просрочки в сегменте потребительских ссуд сроком более трех месяцев поднялась с 7,5 до 9%. Однако в Банке не считают такие показатели критичными.
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Комментарии
Личный счет , Эльман Мехтиев , Центральный банк России
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