Число неплательщиков по займам резко увеличилось в России

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В России резко возросло число злостных неплательщиков возросло на 2,4 млн человек за 2020 год. Об этом сообщают "Известия".

Всего приставами было рассмотрено 12,9 млн дел о взыскании денежных средств с неплательщиков. При этом общая сумма долгов по займам увеличилась с 2,6 млрд до 2,7 млрд рублей. Президент саморегулируемой организации "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) Эльман Мехтиев отметил, что рост количества таких дел наблюдается из-за лиц, которые перестали обслуживать свои кредитные задолженности еще в 2019 году.

"Сейчас причины неплатежей носят достаточно объективный характер: 70-80% дефолтов связаны с финансовыми трудностями и снижением дохода граждан", — подчеркнул Мехтиев.