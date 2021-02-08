Стоимость электроэнергии в России поднялась до максимума

В России стоимость электроэнергии выросла до максимальных значений за последние пять лет. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на обзор ассоциации "Совет рынка".

Так, в европейской части страны и на Урале рост цены составил 3,4% до 2,54 тыс. руб. за 1 МВт ч. При этом в Сибири этот показатель составил 0,6%, стоимость поднялась до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт ч.

Газета добавляет, что цена мощности поставок электроэнергии увеличилась, а стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед — наоборот снизилась. Из этих двух показателей, подчеркивается в публикации, формируется одноставочная цена.

Партнер КПМГ в России и СНГ Василий Савин отметил, что одной из причин падения цены на РСВ уменьшение спроса в Единой энергосистеме на 2,3%.

Кроме того, он напомнил об увеличении объема ценопринимания за счет ввода новых АЭС и росте выработки ГЭС. Ранее Финляндия допустила полный отказ от российской электроэнергии.