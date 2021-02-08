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Стоимость электроэнергии в РФ поднялась до максимального значения 

Газета.Ru и ещё 2 45 минут назад
Стоимость электроэнергии в России поднялась до максимума
Фото: ТАСС
В России стоимость электроэнергии выросла до максимальных значений за последние пять лет. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на обзор ассоциации "Совет рынка".
Так, в европейской части страны и на Урале рост цены составил 3,4% до 2,54 тыс. руб. за 1 МВт ч. При этом в Сибири этот показатель составил 0,6%, стоимость поднялась до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт ч.
Газета добавляет, что цена мощности поставок электроэнергии увеличилась, а стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед — наоборот снизилась. Из этих двух показателей, подчеркивается в публикации, формируется одноставочная цена.
Партнер КПМГ в России и СНГ Василий Савин отметил, что одной из причин падения цены на РСВ уменьшение спроса в Единой энергосистеме на 2,3%.
Кроме того, он напомнил об увеличении объема ценопринимания за счет ввода новых АЭС и росте выработки ГЭС. Ранее Финляндия допустила полный отказ от российской электроэнергии.
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Комментарии 3
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