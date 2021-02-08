Россияне признались в желании побыть миллионерами на пенсии 

Россияне раскрыли желаемый размер накоплений к пенсии. Об этом пишет РБК.

В ходе опроса выяснилось, что для беззаботного завершения трудовой карьеры 27 процентов россиян хотят иметь на счету от 20 до 50 миллионов рублей. 22 процентам россиян оказалось достаточно обладать 5–10 миллионами рублей. На эти суммы россияне хотели бы путешествовать, содержать собственное жилье, получать качественное медицинское обслуживание и разнообразно питаться и не экономить на основных потребностях.

18 процентов опрошенных хотели бы иметь накопления в размере 10 миллионов долларов (около 750 миллионов рублей) в качестве наследства. 14 процентов после выхода на пенсию готовы довольствоваться минимум одним миллионов долларов на счету.