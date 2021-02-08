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Россияне признались в желании побыть миллионерами на пенсии 

Lenta.ru и ещё 2 43 минуты назад
Россияне признались в желании побыть миллионерами на пенсии
Фото: РИА Новости
Россияне раскрыли желаемый размер накоплений к пенсии. Об этом пишет РБК.
В ходе опроса выяснилось, что для беззаботного завершения трудовой карьеры 27 процентов россиян хотят иметь на счету от 20 до 50 миллионов рублей. 22 процентам россиян оказалось достаточно обладать 5–10 миллионами рублей. На эти суммы россияне хотели бы путешествовать, содержать собственное жилье, получать качественное медицинское обслуживание и разнообразно питаться и не экономить на основных потребностях.
18 процентов опрошенных хотели бы иметь накопления в размере 10 миллионов долларов (около 750 миллионов рублей) в качестве наследства. 14 процентов после выхода на пенсию готовы довольствоваться минимум одним миллионов долларов на счету.
В конце декабря президент России Владимир Путин согласился рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Ранее правительство и Минфин официально высказывались против индексации. Данный вопрос прорабатывался и в правительстве Дмитрия Медведева в 2018-2019 годах, однако тогдашний кабмин пришел к выводу, что денег на это нет.
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Комментарии 1
Личный счет , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Минфин
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