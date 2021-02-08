Нескольким категориям пенсионеров прибавят пенсию 

Юрист Егор Редин рассказал, что в феврале доплаты к пенсии получат пенсионеры, которые отпраздновали в январе 80-летие, россияне с инвалидностью и ветераны боевых действий. Об этом сообщает «Прайм».

Пенсии ветеранов и выплаты по инвалидности проиндексируют на 3,8 процента. Для россиян, которым исполнилось 80, фиксированную выплату к страховой части пенсии увеличивают в два раза. Подавать заявление для этого не нужно: перерасчет произойдет автоматически.

Фиксированная выплата не зависит от страховых взносов, стажа и коэффициентов. Изменяется она в зависимости от возраста, региона проживания пенсионера, инвалидности и наличия иждивенцев. Растет пенсия у тех, кто получает страховые выплаты по старости.

Как писал «Рамблер», фиксированная выплата к российским пенсиям после индексации с 1 января 2021 года составляет 6 044 рублей 48 копеек. Таким образом, россияне, отпраздновавшие 80-летний юбилей, будут автоматически получать примерно на шесть тысяч больше.

Кроме того, люди старше 80 лет могут получать дополнительные 1200 рублей в месяц, рассказал Редин. Для этого нужно, чтобы их неработающий родственник или знакомый оформил над ними уход. По его словам, это могут сделать даже внуки старше 14 лет.

Пенсионеры, у которых появились иждивенцы (нетрудоспособные члены семьи), будут получать прибавку в 2 014 рублей в месяц. Если иждивенцев двое — 4 029 рублей, трое — 6 044 рублей.