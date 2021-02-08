Мошенники атаковали россиян под видом ЦБ 

Мошенники начали предлагать россиянам «пандемийные» выплаты от имени Центробанка . Об этом рассказало агентство «Прайм».

Информация о выплатах появилась среди рекламы на Facebook. В своем сообщении мошенники используют символику Центробанка. При переходе по ссылке из рекламы открывается сайт с «приказом», подписанным «заместителем начальника Туллиным Д. В.». В фальшивом документе говорится о «единоразовой выплате» от одной до пяти тысяч рублей на члена семьи «за счет социальной выплаты от Центрального управления Банка Российской Федерации».

Для получения денег мошенники просят ввести данные карты, в том числе CVC-код.

В ЦБ напомнили, что регулятор не выплачивает деньги гражданам. Сейчас Банк России добивается блокировки сайта мошенников.

Как писал «Рамблер», прошлой осенью мошенники начали охотиться на россиян под видом «Газпрома»

В Сети появился фальшивый сайт «Газпрома», предлагающий заработать на нефти и газе. На сайте опубликована статья, в которой утверждается, что компания запустила сервис, позволяющий любому заработать на торговле природными ресурсами. Мошенники заверяют, что специальных знаний для этого не потребуется, и называют своей задачей «обогащение россиян с помощью национальных ресурсов».

Ссылки из статьи ведут на другой портал, где пользователям предлагают заполнить форму для регистрации. Пользователю обещают перевести деньги после того, как он введет личную информацию и оплатит комиссию в несколько сотен рублей.