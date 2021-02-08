Елизавету II уличили в сокрытии богатств 

Королева Великобритании Елизавета II в 1973 году пролоббировала изменения в законодательство, которое позволило скрыть активы и инвестиции королевской семьи. Об этом пишет «Секрет фирмы» со ссылкой на расследование газеты Guardian.

По данным издания, Елизавета поручила своему адвокату надавить на правительство, чтобы оно внесло поправки в законопроект о прозрачности распределения акций в компаниях. Законопроект должен был запретить инвесторам анонимно увеличивать долю в публичных компаниях через подставные фирмы и номинальных владельцев.

В результате правительство внесло изменение, которое позволяло не распространять новые требования на королевскую семью.

Guardian утверждает, что Елизавета воспользовалась поправкой — была создана подставная фирма, которая помогала скрывать активы королевской семьи по крайней мере до 2011 года.

Надавить на правительство, по данным газеты, удалось благодаря парламентской процедуре «согласия королевы». Чтобы принять закон, необходимо, чтобы его сначала утвердила королева.

Представитель Елизаветы II, комментируя статью, заявила, что «согласие королевы» носит чисто формальный церемониальный характер. По ее словам, королева всегда дает согласие, когда ее об этом просит правительство.

Как писал «Рамблер», официально размер состояния Елизаветы II не раскрывается. В мае 2020 года газета Sunday Times оценила личное состояние Елизаветы II в 350 млн фунтов, поместив ее на 372-ю строчку в списке самых богатых людей Великобритании.