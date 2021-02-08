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Маткапитал могут разрешить использовать по-новому 

Вероника Полынина 1 час назад
Власти допустили использование маткапитала для инвестиций
Фото: ТАСС
Российские власти обсуждают возможность использования материнского капитала для вложений в специальные банковские или брокерские продукты, выяснил РБК.
Расширение возможностей инвестирования средств маткапитала включено в проект «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ». Эта идея на днях обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова. По итогам совещания Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Банку России было поручено дополнительно проработать инициативу об инвестировании маткапитала в финансовые инструменты или исключить ее из проекта «дорожной карты».
Одно из предложений — возможность размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.
В России упростили процедуру использования маткапитала
Предполагается, что обналичить деньги из маткапитала посредством продажи бумаг будет невозможно. Семья сможет только получать на руки процентный доход от вклада или облигации.
Как сообщал «Рамблер», в 2020 году размер материнского капитала составляет 483 882 рублей на первого ребенка, при рождении второго ребенка он увеличивается на 155 550 рублей.
Семьи, в которых первый ребенок родился до 2018 года, получают маткапитал на второго в размере 639 432 рублей. Сейчас маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий улучшение жилищных условий, образование ребенка, накопительную пенсию матери, а также на товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации детей-инвалидов из перечня правительства.
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Комментарии 26
Личный счет , Андрей Белоусов , Минтруд , Минэкономразвития , Минфин , Центральный банк России
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