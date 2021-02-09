Компании разорятся: что ждет людей на рынке труда

Главным пандемийным трендом на рынке труда стала удаленная работа. Многие компании планируют сохранить дистанционные форматы — по крайней мере частично. Но помимо всеобщей удаленки, есть и другие факторы, которые влияют на соискателей и сотрудников. «Профиль» узнал у экспертов, какие изменения ждать в ближайшее время.

Разница в зарплатах усилится

На фоне всеобщей удаленки доходы высокооплачиваемых сотрудников могут вырасти. Но на рядовых позициях, напротив, не исключено дальнейшее снижение окладов. Причина в обоих случаях одна и та же: благодаря дистанционной работе компании могут нанимать людей не только из своего города, а откуда угодно.

«Если раньше специалист из России чаще всего выбирал вакансии внутри страны и в своем регионе, то сейчас со знанием языков и востребованной профессией можно рассматривать работу в компаниях из любой точки мира. Это абсолютно новый уровень свободы и возможностей для развития», –говорит директор по персоналу финтех-компании RBK.money Дмитрий Крысько. Тем, кому интересно сотрудничать с иностранными компаниями, он рекомендует обратить внимание на зарубежные сервисы по поиску работы.

В то же время российские работодатели будут присматриваться к соискателям из регионов. «Ожидания по зарплате там обычно ниже, чем в столице, а уровень квалификации вполне приемлем», — отмечает вице-президент по операционному управлению международной стаффинговой группы Ancor Алексей Миронов . В итоге тем, кто не сможет переключиться на зарубежных работодателей, придется ужаться в зарплатных ожиданиях.

Частичная занятость станет нормой

Еще один заметный тренд — распространение альтернативных форм занятости. «Сокращение штатов из-за пандемии коронавируса привело к высвобождению большого числа специалистов, переключившихся на самозанятость, проектную работу и временные контракты», — рассказывает основатель кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова

Сотрудники, которые из-за пандемии лишились работы или части дохода, пытаются компенсировать потери по мере возможностей. Активность соискателей по вакансиям со свободным графиком или на неполный день увеличилась за последний год на 61% и 38% соответственно, показало исследование сервиса «Авито Работа». Управляющий директор сервиса Артем Кумпель предполагает, что работодатели будут охотнее нанимать людей на частичную занятость, стараясь оптимизировать расходы. «Это позволяет решить проблему перегруза основного коллектива в пиковые часы без нагрузки на ФОТ», — уточняет он.

«Все больше кандидатов ищут работу со свободным графиком, чтобы иметь возможность брать сторонние заказы — в других компаниях и, возможно, даже в других сферах», — подтверждает коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий. По его словам, в 2020 году каждый пятый россиянин оказывал частные услуги в качестве подработки. В нынешнем году этот тренд будет только набирать обороты, уверен Корицкий: «Улучшений в экономической ситуации пока не наблюдается, и люди будут все чаще искать дополнительный доход».

Трудоустройство затянется

Процессы подбора персонала также перекочевали в дистанционный формат, и это, скорее всего, повлияет на сроки найма. В дистанционном режиме сотрудникам сложнее «очаровать» работодателя, а компаниям — выбрать подходящего кандидата, отмечает основатель и управляющий партнер онлайн-сервиса рекомендательного рекрутмента iRecommend.Work Элина Куэста. Поэтому количество этапов отбора и срок принятия решений может увеличиться.

Управленцам, желающим сменить работу и, например, перейти в госсектор в поисках стабильности, тоже стоит запастись терпением. Поскольку конкуренция высокая, руководителям придется дольше искать работу, считает Татьяна Долякова из ProPersonnal. В среднем срок трудоустройства для них увеличится с трех-шести до четырех-восьми месяцев.

Длительность поиска вакансий также будет зависеть от сферы деятельности, добавляет руководитель отдела по работе с персоналом QBF Светлана Белодед . Туризм, ресторанный бизнес и другие пострадавшие от кризиса отрасли еще долго будут находиться в стагнации. Но IT-специалисты, курьеры, врачи и фармацевты сейчас намного более востребованы, чем два-три года назад.

Джоб-сайты потеряют актуальность

Эффективность джоб-сайтов как основного канала поиска работы снижается, причем этот процесс начался еще до пандемии, рассказывает Элина Куэста. В 2018–2019 годах через такие ресурсы происходило 42% наймов. В 2019–2020 годах показатель снизился до 34%, и тенденция сохраняется. «Обе стороны недовольны тем, как работают джоб-сайты, но пока не могут отказаться от их использования», — признает эксперт.

Соискателям она рекомендует расширять каналы поиска вакансий — активнее использовать нетворкинг и соцсети, уделять больше внимания резюме и сопроводительным письмам, а также постоянно развиваться и «не стоять на месте».

Учиться все-таки придется

С самого начала пандемии эксперты всех мастей советуют работникам вплотную заняться самообразованием, чтобы повысить свою ценность на рынке труда. И, похоже, это не просто дежурные фразы: сертификаты об окончании онлайн-курсов действительно могут сыграть роль в трудоустройстве.

«Преимущество перед конкурентами имеют те соискатели, которые склонны к саморазвитию, — подчеркивает Белодед. — За минувший год существенно повысилась доступность дистанционного образования. Поэтому, вероятно, быстрее отыскать работу смогут те специалисты, которые прошли курсы повышения квалификации».

По мнению руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой , с учетом ускорившейся цифровизации многим работникам придется либо менять сферу деятельности, либо осваивать новые навыки, чтобы оставаться востребованным в своей профессии и успевать за ее трансформацией. Причем думать желательно не сегодняшним днем, а на перспективу. «Уже сейчас успех работника на рынке труда и в карьере во многом зависит от умения предвосхищать или опережать требования к его профессии, а также от постоянного расширения своего набора навыков», — делится Игнатова.

Речь, кстати, не только об офисных работниках. Даже на промышленных производствах теперь не получится выполнять одни и те же функции каждый день и ни о чем не беспокоиться, предостерегает операционный директор направления в компании «Технониколь» Евгений Спиряков. Хотя многие операции стандартизированы, в промышленности от работников все равно ждут предложений по повышению эффективности и оптимизации процессов.

Как раньше уже не будет

Эксперты сходятся во мнении, что рынок труда быстро не восстановится. По данным «Работы.ру», в третьем квартале 2020 года только 36% работодателей смогли вернуться к докризисным показателям. И лишь 16% — полностью восстановить бизнес.

«Пока мы продолжаем жить и работать в условиях коронакризиса. Очень осторожно можно предположить, что даже при самом оптимистичном сценарии на восстановление экономики потребуется не меньше двух-трех лет», — ожидает Алексей Миронов из стаффинговой группы Ancor.

Управляющий партнер «ШАГ Консалтинг» Светлана Емельянова дает еще более пессимистичный прогноз. «Экономическая ситуация будет хуже. Компании будут разоряться», — говорит она. Тем не менее, по мнению эксперта, зарплатные ожидания сотрудников продолжат расти. В итоге они станут все чаще переходить из компании в компанию в поисках лучших условий.