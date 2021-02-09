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Почти половина россиян не планируют страховать здоровье в путешествии 

Прайм 1 час назад
Почти половина россиян отказались от страховки в путешествии
Фото: РИА Новости
Почти половина россиян не собираются покупать страхование здоровья, отправляясь в путешествие по России или за рубеж в 2021 году, показало исследование Райффайзенбанка, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Банк опросил 3 тысячи жителей старше 20 лет из 7 городов-миллионников. 42% рассказали, что не планируют покупать страховку в путешествие.
Среди причин отказа от полиса большинство респондентов (41%) назвали отсутствие рисков. Еще 34% признались, что не имеют на это свободных средств. При этом 11% не собираются покупать новую страховку, потому что уже застрахованы. А каждый десятый участник исследования и вовсе не знал о возможности застраховать здоровье для путешествия.

"Принято считать, что подобные риски стоит учитывать только при поездке за рубеж, но это не так — продумать возможные медицинские расходы нужно в любой дальней или длительной поездке", — отметил руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка Роман Карандин.

Также опрошенные, вне зависимости от желания покупать страховку, рассказали о том, куда собираются ехать в обозримом будущем. Большинство отправятся в Европу (почти 24%), еще примерно столько же едут в Турцию, другие будут путешествовать в ОАЭ (почти 14,5%), в Грецию (чуть больше 14%) и в ряд других стран.
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Комментарии
Личный счет , Роман Карандин , Райффайзенбанк Австрия , РИА Новости
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