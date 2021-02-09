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Популярность винила среди российских меломанов выросла в разы 

Прайм 1 час назад
В Wildberries отметили рост продаж виниловых проигрывателей
Фото: globallookpress.com
Виниловые проигрыватели стали набирать популярность среди россиян, спрос на них в 2020 году на площадке крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries вырос в 6 раз по сравнению с 2019 годом, рассказали РИА Новости в компании.

"Продажи виниловых проигрывателей в 2020 году в штуках выросли в 6 раз год к году, а спрос на аксессуары для них (комплекты для очистки, ящики для хранения пластинок, слип-маты, сменные иглы и так далее) вырос в 80 раз", — говорится в сообщении.

Компания также отметила рост спроса почти в 2,5 раза на виниловые пластинки в четвертом квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом. Чаще всего, по сообщению Wildberries, россияне в прошлом году покупали пластинки с записями шедевров мировой рок и поп-музыки.

"Виниловые проигрыватели и пластинки вновь набирают популярность среди ценителей музыки, в том числе и в России, и, как результат, даже современные исполнители начинают выпускать свои альбомы в этом "старом добром" формате", — добавил онлайн-ритейлер.

Наибольшей популярностью в 2020 году на площадке Wildberries пользовались винтажные проигрыватели в стиле ретро-шик стоимостью от 6 до 9 тысяч рублей, при этом наибольшее количество виниловых проигрывателей и пластинок приобрели жители Московского региона, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области.
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