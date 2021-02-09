К концу 2020 года количество работающих россиян снизилось до 70,77 миллиона человек. Это является минимумом за последние 10 лет, говорится в исследовании «Финэкспертизы», которое есть в распоряжении URA.RU.

«Количество занятых россиян к концу 2020 года снизилось до 70,77 млн человек. Численность занятых россиян была ниже лишь в 2010 году, то есть 10 лет назад — 69,6 млн человек на конец года», — сообщается в исследовании «Финэкспертизы».

По данным Росстата, к ноябрю 2020 года численность занятого населения составляла 70,3 миллиона человек.

Лидерами по сокращению числа трудящихся стали Мордовия, где их численность упала на 13,4%, затем идет Марий Эл (-9,3%) и Карачаево-Черкесия (-8,2%). Всего количество занятых сократилось в 67 из 85 российских регионов, а выросло лишь в 17.

В начале 2020 года в России было около 72,4 миллиона работающих граждан, однако из-за пандемии их число уменьшилось до 70,04 млн После снятия основных эпидемических ограничений во второй половине года деловая активность начала оживляться, а лишившиеся работы россияне постепенно стали возвращаться к трудовой деятельности, однако общее число занятых не достигло прежних отметок.