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Приставы в 2020 году взыскали с невыездных россиян более 46 млрд 

Павел Тиунов 2 часа назад
Приставы в 2020 году взыскали с невыездных более 46 млрд
Фото: РИА Новости
Судебные приставы отчитались о работе с невыездными россиянами в 2020 году, сообщает ТАСС. За минувшие 12 месяцев с должников взыскали более 46 миллиардов рублей.
Всего в 2020 году приставы оформили почти 10 миллионов постановлений о запрете на выезд за пределы Российской Федерации. В конце декабря в России покидать страну было запрещено 4,1 миллиона граждан, которые в сумме задолжали более 1,6 триллиона рублей. В январе 2021 года количество должников уменьшилось до 3,8 миллиона человек (больше на 600 тысяч человек, чем в январе 2020-го), но суммарная задолженность выросла до 1,7 триллиона рублей (больше на 300 миллионов рублей).
Приставы отметили, что большая часть невыездных россиян имеет долги перед кредитными организациями, по алиментам или не платит по счетам за жилищно-коммунальные услуги. Например, из общего числа должников 539 тысяч человек — алиментщики, которые задолжали собственным детям около 115,5 миллиардов рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в 2020 году судебные приставы взыскали с водителей неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму 14,5 миллиарда рублей. По данным ФССП, в минувшем году было возбуждено 24,8 миллиона исполнительных производств о взыскании штрафов. По 18,4 миллиона из них было обеспечено принудительное исполнение.
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Личный счет , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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